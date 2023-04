Nederland kleurt komende donderdag oranje op Koningsdag. Willem-Alexander der Nederlanden zit dan precies tien jaar op de troon en dat moet gevierd worden. Al zal het oranje net iets minder fel schitteren: zo onpopulair als nu is de Nederlandse koning nog nooit geweest. Een portret in tien facetten van prins pils, die vandaag voor veel Nederlanders uitgegroeid is tot de champagnekoning.