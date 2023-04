Koningin Wilhelmina onderging verboden abortus en redde zo de Nederlandse monarchie

De Nederlandse koningin Wilhelmina, van 1890 tot 1948 de vorstin van onze noorderburen, zou in 1902 abortus hebben gepleegd, omdat haar eigen leven in gevaar was. Nochtans was abortus destijds onder alle omstandigheden verboden en beweerde het koningshuis dat het om een miskraam ging.

Dat koningin Wilhelmina in de nacht van 4 op 5 mei 1902 – ze was toen 21 jaar – abortus zou hebben ondergaan, moet blijken uit onderzoek van Trudy Dehue, emeritus hoogleraar theorie en geschiedenis van de psychologie. Met Ei, foetus, baby schreef zij een boek over onze kennis van zwangerschap en abortus door de eeuwen heen.

Tijdens haar research dook ze in krantenarchieven uit de jaren 1900-1910 en stuitte op berichten die melding maakten van een ‘abortus provocatus’ die het leven van koningin Wilhelmina gered had. Als bron verwezen de kranten naar een telegram die Wilhelmina’s echtgenoot prins Hendrik naar zijn familie in Duitsland had gestuurd. Persbureau Reuters vermeldt in een telegram “intense queens cries pain audible far”, en in een brief naar zijn moeder heeft prins Hendrik het over “bijna ondraaglijk geschreeuw dat tot buiten het paleis te horen was”. Volgens Dehue wijzen zulke helse pijnen op een door tyfus geïnfecteerde placenta of foetus.

Abortus onafwendbaar

Volgens Trudy Dehue was een abortus onafwendbaar geworden omdat de koningin een tyfusinfectie had opgelopen die het leven van haar én van haar ongeboren kind in gevaar bracht. Abortus was in die tijd bij wet verboden, maar in uitzonderlijke omstandigheden gedoogd.

De abortus was bovendien niet enkel nodig om het leven van Wilhelmina te redden, maar ook het voortbestaan van de volledige Nederlandse monarchie. “Als Wilhelmina toen was overleden, zou die via een van haar neven in Duitse handen zijn gekomen”, vertelt Trudy Dehue aan de Nederlandse krant Trouw. Wilhelmina was destijds namelijk nog kinderloos en dus was er nog geen troonopvolger.

Taboe

“Haar verhaal illustreert bij uitstek het taboe van destijds op zwangerschapsbeëindiging als levensreddende ingreep. Dat gold dus zelfs als de betrokken vrouw de koningin was en de monarchie bij haar overlijden in Duitse handen zou zijn geraakt”, schrijft Dehue in haar boek.

Koningin Wilhelmina moest in haar leven meerdere mislukte zwangerschappen doorstaan alvorens ze in 1909 beviel van haar enige dochter, de latere koningin Juliana (1909-2004).