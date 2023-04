Legalisering van euthanasie opnieuw geblokkeerd door president in Portugal

De conservatieve Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa heeft woensdag opnieuw zijn veto gebruikt tegen de legalisering van euthanasie. De wet daarrond werd in maart voor de vierde keer in drie jaar goedgekeurd door de linkse meerderheid in het parlement.

De president heeft de wet die de weg vrijmaakt voor “medisch begeleide dood” niet goedgekeurd want hij wil eerst opheldering van de parlementsleden over “deze gevoelige tekst”, klinkt het in een verklaring. Rebelo Sousa wil dat “er geen twijfel bestaat over de toepassing ervan”.

Het parlement kan het veto van de president annuleren door nog eens voor dezelfde tekst te stemmen of hem opnieuw aan te passen.

De legalisering van euthanasie stuitte al verscheidene keren op het verzet van het Grondwettelijk Hof en van president Marcelo Rebelo de Sousa. In januari verwierp het Grondwettelijk Hof het vorige wetsontwerp nog. Volgens het Hof bevatte de tekst toen een “onaanvaardbare onnauwkeurigheid” en slaagde die er niet in “lijden van grote intensiteit” dat de weg vrijmaakt voor euthanasie duidelijk te definiëren.

Eind maart stemde het parlement vervolgens voor een nieuwe tekst. Die moest wel nog voorgelegd worden aan de president, een fervent katholiek en voormalig rechtenprofessor, die nu zijn veto gebruikt.

De nieuwe wet heeft proberen rekening te houden met de bezwaren van het Grondwettelijk Hof. Euthanasie is enkel toegestaan als “medisch begeleide zelfdoding onmogelijk is vanwege fysiek onvermogen van de patiënt”, luidt het.

De president heeft echter nog vragen bij dat punt. “Het is belangrijk te verduidelijken wie deze onmogelijkheid erkent en bevestigt. Daarnaast moet ook duidelijk worden gemaakt wie toezicht moet houden op de hulp bij zelfdoding, dat wil zeggen welke arts in beide situaties tussenbeide moet komen”, argumenteerde hij.