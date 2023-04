Barones tovert kasteel om tot lingeriemuseum: “In crisistijden werkt een volle boezem geruststellend”

Als kind speelde ze verstoppertje in de kasten van het kasteel. Als barones werd ze zélf de baas over het eeuwenoude gebouw, en nu organiseert Florence de Moreau er een expo over lingerie. Óók die van haar overgrootmoeder. Om de bewogen geschiedenis van de vrouw in de kijker te zetten. En ook een beetje om haar kasteel te genezen van ouderdomskwalen. “Ik laat me nog liever levend begraven dan dat ik het verkoop.”