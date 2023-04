Koeien reageren steeds vaker allergisch op medicijnen, al 70 gevallen dit jaar

Al minstens één rund is dit jaar gestorven aan een anafylactische shock, waarbij het dier als gevolg van een allergische reactie in shock ging en niet meer te redden was. Minstens 70 andere runderen werden ziek. Maar dat aantal is wellicht een zware onderschatting. Want lang niet elk geval wordt gemeld.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) onderzoekt nu samen met de Europese partners de toename van het aantal meldingen van overgevoeligheidsreacties en anafylaxie bij runderen en roept dierenartsen en veehouders om elk verdacht geval te melden.

“Hoewel er nog geen duidelijke oorzaak is vastgesteld, volgt het agentschap de situatie op de voet en onderzoekt mogelijke triggers. Verschillende geneesmiddelen, waaronder antibiotica, vaccins en antiparasitaire middelen, worden in verband gebracht met de allergische reacties”, zegt Ann Eeckhout van het FAGG.

Specifiek voor België werd in 2022 een toename van het aantal meldingen vastgesteld na toedoening van injecties met benzylpenicilline, meestal gebruikt tijdens een keizersnede bij jonge Belgische witblauwe runderen.

In 2022 ging het om 62 runderen. Twee stierven er uiteindelijk aan. “Voor 2023 zitten we tot 31 maart 2023 al aan 70 getroffen dieren en een overleden rund.”

Vaccinatiegeschiedenis

De vaccinatiegeschiedenis van die dieren wordt nu onderzocht en vergeleken.

Het FAGG zegt dat er geen direct gevaar is voor de consument. “Dieren met een overgevoeligheidsreactie worden behandeld als andere dieren met eender welke andere aandoening of ziekte, zegt het FAGG. “Zieke of gewonde dieren op een landbouwbedrijf moeten zo snel en zo goed mogelijk verzorgd worden. Als de vooruitzichten slecht zijn of de behandeling geen soelaas brengt, kan het nodig zijn zieke, gewonde of weinig levenskrachtige dieren te euthanaseren. Deze dieren zijn meestal niet geschikt voor transport wat betekent dat ze niet naar een slachthuis mogen worden gebracht.”

“In een slachthuis is er bovendien ook een controle op dieren, want voor diergeneesmiddelen voor voedselproducerende dieren, gelden wachttijden die moeten gerespecteerd worden. De Europese Unie (EU) schrijft wettelijk voor dat levensmiddelen zoals vlees, melk of eieren geen residugehalten van diergeneesmiddelen of biociden mogen bevatten die een gevaar voor de gezondheid van de consument kunnen opleveren”, zegt Ann Eeckhout.