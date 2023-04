West Ham leeft ontspannen toe naar return tegen AA Gent: “Dit is een unieke kans”

“De druk is niet weg na Arsenal maar die partij gaf ons natuurlijk wel een boost”, kwam Moyes eerst nog even terug op het 2-2-gelijkpel tegen Arsenal van vorige zondag. “We bewezen dat we dit niveau heus wel aan kunnen. Nu moeten we dit ook wel tonen tegen Gent zodat we doorstoten naar de halve finale. De voorbije twee jaar hebben we fantastische dingen gerealiseerd en daardoor liggen de verwachtingen nu ook zo hoog. We zijn blijkbaar favoriet om de Conference League te winnen en dat is toch niet niks. Het toont toch aan dat we als club iets betekenen in Europa.”

Uiteraard zal Moyes enkele wijzigingen doorvoeren aan zijn team. De West Ham-coach wil dan ook zijn team fit houden voor het drukke programma dat zijn team nog te wachten staat. Anderzijds wil hij ook niet verrast worden: “Waarom zou je geen Europees toernooi willen winnen? We gaan toch ook voluit in de verschillende bekercompetities? Ik ga niet prijs geven hoe we zullen spelen maar de voorbije jaren heb ik toch getoond dat ik ook vertrouwen durf geven die je niet meteen verwacht. Anderzijds, als je op zondag wil spelen, moet je ook op donderdag kunnen spelen.”

Vorige week slaagde West Ham pas voor de eerste keer dit seizoen er niet in om een Europese wedstrijd te winnen. Moyes kwam alvast onder de indruk van de Buffalo’s: “Gent was fysiek heel sterk tegen ons en ze maakten het ons werkelijk knap lastig. Nu zullen we evenwel de steun van ons publiek genieten en dat leverde vorig seizoen al mooie dingen op in de duels met Sevilla en Lyon. Voor mij is de match van morgen even belangrijk als die partijen.”

© Action Images via Reuters

Toch beseft Moyes dat de Europese campagne veel krachten vergt van zijn team en dit eist ook zijn tol in de Premier League: “Je moet gewoon telkens de volgende match zien te winnen. Van de laatste tien competitiewedstrijden die we moesten spelen nadat we op donderdag een Europees duel moesten afwerken, wonnen we er maar drie. Het is dus niet zo evident. Vergeet wel niet dat we ondertussen ook tien keer wonnen in Europa en slechts één keer gelijkspeelden.”

Gent is een sterke tegenstander. Dat is geen verrassing want in deze fase van het toernooi, vind je geen kleine clubs meer”, aldus nog Moyes die zijn spelers alvast op scherp zette. “Deze partij is een kans voor mijn spelers om een heldenstatus te bekomen. Je krijgt het wel niet cadeau! We zullen echt moeten knokken om de halve finales te bereiken. Daarvoor zullen we een topprestatie moeten afleveren. Ik ben nu nog niet bezig met een mogelijke tegenstander in die halve finale, laten we eerst maar zien of we ons kunnen plaatsen. Je mag niets als vanzelfsprekend nemen.”

“Zulke wedstrijden zijn vaak heel nerveus en je wint zeker niet met de ogen dicht”, klinkt Moyes alvast heel sterk op zijn hoede. “Ik verwacht morgenavond dan ook een heel evenwichtige partij die we hopelijk uiteindelijk wel zullen winnen. We zaten wel al eerder in deze situatie, dat moet ons helpen om met de spanning om te gaan. Daarvoor moeten je ‘basisprincipes’ gerespecteerd worden, anders red je het niet.”

“We hadden het dit seizoen al vaker over hoe je moet omgaan met moeilijke momenten. Nu moeten we gewoon bewijzen dat we hier rijp voor zijn en deze klus klaren. Desnoods via strafschoppen”, houdt Moyes rekening met alle mogelijk scenario’s. “Al blijft een strafschoppenreeks toch altijd een bijzonder verhaal. Elke coach voelt dan toch wat zenuwen. Je mag nooit te zelfzeker zo’n reeks aanvatten. Vergeet ook niet dat we eerder al een penaltyreeks verloren tegen Blackburn.”

Toch droomt ook Moyes van een Europese prijs. De ex-coach van Manchester United beseft hoe hard de West Ham-fans snakken naar een nieuwe trofee: “Het is lang geleden dat deze club een prijs won. Het zou magnifiek zijn mochten we dat kunnen realiseren. Ik gun het Declan Rice alvast om die trofee in de lucht te steken in Praag. Ik won nog niet zoveel prijzen als een coach, dat is waar. Er zijn er ook niet zoveel die daar in slagen maar het smaakt alvast naar meer!”

Flynn Downes, de 24-jarige middenvelder die vorige week ook aan de aftrap verscheen in de Ghelamco Arena, zocht alvast geen excuses: “Na het 1-1-gelijkspel in Gent zijn we natuurlijk favoriet om door te storen naar de halve finales, we spelen tenslotte ook thuis. Vorig weekend wonnen we bovendien ook wel wat vertrouwen dankzij het gelijkspel tegen Arsenal. Als we hetzelfde niveau kunnen halen tegen Gent, zit het wel goed. We hebben wel wat geoefend op strafschoppen maar hopelijk komt het niet zover. Je moet evenwel toch voorbereid zijn op het ondenkbare.”

Vorig seizoen kwam Downes nog uit voor Swansea in de Championship maar nu droomt hij van een Europese finale: “Ik word nu al constant aangeklampt door vrienden en familie die een ticket willen bemachtigen voor Praag. Dit leeft enorm. Het stadion is morgenavond ook uitverkocht, dus het wordt een prachtige en sfeervolle avond. Een Europese trofee winnen zou fantastisch zijn maar we mogen ook niet onze focus verliezen want ook in de competitie hebben we nog flink wat werk.”

“Je moet gewoon elke match opnieuw vol aan de bak en niet teveel nadenken over het drukke programma”, aldus Downes die beseft dat zijn club zich geen misstap kan permitteren tegen een Belgische club. “Natuurlijk is er druk en het is toch net iets anders omdat het om een duel met rechtstreekse uitschakeling gaat. Dit is mijn club, weet je. Onze laatste trofee dateert alweer van 43 jaar geleden, daar zijn we ons van bewust. Dit is dan ook een enorme kans!”