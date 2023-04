Twee tieners opgepakt voor dodelijke schietpartij op verjaardagsfeest in Alabama

De politie heeft twee verdachten kunnen arresteren voor de dodelijke schietpartij van afgelopen weekend in Dadeville, in de Amerikaanse staat Alabama. Het zou gaan om twee tieners, meldt de woordvoerder van de politie. Bij de schietpartij kwamen vier mensen om het leven en 32 anderen raakten gewond.

Wat er zich precies heeft afgespeeld in het kleine stadje Dadeville in Alabama is voorlopig nog niet helemaal duidelijk. Zaterdagavond om 22.34 uur opende daar iemand het vuur in de danszaal Mahogany Masterpiece. Op dat moment was er een verjaardagsfeestje aan de gang.

De politie onderzoekt nog hoe het dodelijke incident precies heeft kunnen plaatsvinden. Al zeker is dat er vier doden vielen en 32 gewonden.

De politie heeft ondertussen twee verdachten kunnen arresteren. Het gaat om de 17-jarige Ty Reik McCullough en de 16-jarige Travis McCullough. Ze werden oppakt op verdenking van moord.

