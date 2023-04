Oekraïne ontvangt eerste Amerikaanse Patriot-luchtafweersystemen

“Vandaag wordt ons mooie Oekraïense luchtruim veiliger omdat de Patriot-luchtverdedigingssystemen in Oekraïne zijn aangekomen”, zei de Oekraïense minister op Twitter. Hij bedankte de VS, Duitsland en Nederland omdat ze zich aan hun woord gehouden hebben.

LEES OOK. Waarom beste eenheden van Russisch leger massaal sneuvelen in Oekraïne

Oekraïense militairen hebben al training gekregen in de bediening van het systeem van Duitse en Amerikaanse instructeurs. Dat gebeurde op een locatie in een NAVO-lidstaat waar ook gezamenlijke oefeningen werden gehouden. Ook 65 andere Oekraïense militairen hebben vorige maand een vergelijkbare training gehad in de VS.

Het mobiele Patriot-systeem, een van ‘s werelds meest geavanceerde luchtafweersystemen, kan worden gebruikt om vliegtuigen, ballistische raketten en kruisraketten onschadelijk te maken.