President Macron zingt in de straten van Parijs en belandt meteen in nieuw stormpje

Opvallend beeld in de straten van Parijs maandagavond: kort na een televisietoespraak over zijn omstreden pensioenhervorming zong de Franse president Emmanuel Macron er samen met een groepje koorzangers een traditioneel Frans lied. Maar omdat alles wat Macron dezer dagen doet gecontesteerd lijkt, passeert ook deze gebeurtenis niet zonder controverse.

De Franse president Emmanuel Macron bevindt zich al weken in het oog van de storm omdat hij de wettelijke pensioenleeftijd in zijn land wil verhogen tot 64 jaar. Maandagavond probeerde hij daarom zijn hervormingsplannen te verdedigen in een televisietoespraak. Dat Macron niet op het toppunt van zijn populariteit zit, is na weken van hevige rellen een understatement. Het maakt het des te opvallender dat hij kort na zijn speech in de straten van Parijs de tijd nam om mee te zingen met een groepje koorzangers. Het beeld was zelfs zo surreëel dat het Elysée het nodig achtte de authenticiteit ervan te bevestigen: “De president heeft toegezegd om mee te zingen met een Pyrenees lied waarvan hij houdt (Le refuge, red.). Hij kon op dat moment de achtergrond van de personen met wie hij sprak onmogelijk kennen.”

En die achtergrond blijkt ertoe te doen, want merkwaardig genoeg gingen de beelden van de zingende president al snel de rond in extreemrechtse kringen. Op een smartphonescherm dat naar de president gericht was om de songtekst af te lezen, stond namelijk de app Canto open. Die app verzamelt traditionele Franse chansons en is gelanceerd door Projet Canto, dat bekendstaat om zijn nauwe banden met extreemrechts.

In het repertoire van Canto, dat op Facebook meteen uitpakte met de beelden van de zingende president, staan dan ook meerdere omstreden liederen. Cara al sol, bijvoorbeeld, het lijflied van de aanhangers van de fascistische Spaanse politicus Primo de Rivera, of Les lansquenets, een populair lied bij nationalisten en conservatieve katholieken. Volgens het dagblad Libération waren ook liederen die geassocieerd worden met het Derde Rijk terug te vinden in de app, zoals Panzerlied of Grün ist unser Fallschirmjäger. Vandaag zijn die laatste twee liederen niet meer terug te vinden in de Canto-catalogus.

Macron zelf reageert ietwat laconiek op de hetze die ontstaan is naar aanleiding van de beelden: “Als ik niet had meegezongen, zouden jullie zeggen dat ik onvriendelijk, ondemocratisch en minachtend ben.”