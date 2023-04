350 aanwezigen op herdenkingsmoment voor 9-jarige Raul die dood werd teruggevonden in Gents Houtdok

Zo’n 350 Gentenaars kwamen woensdagavond samen voor een sereen herdenkingsmoment voor de 9-jarige Raul, die afgelopen week dood teruggevonden werd in een sporttas in het Gentse Houtdok.

“Bedankt iedereen voor jullie komst. Het is belangrijk dat we samen rouwen. We gaan de wens van de familie inwilligen en Raul een permanente herdenkingsplek geven”, zei De Clercq met een krop in de keel woensdagavond. Hij kwam er samen met 350 Gentenaren de kleine Raul herdenken.

Leden van het schepencollege staken enkele ‘strandbloemen’ in het zand aan het Houtdok en hielden daarna een minuut stilte voor de kleine jongen. Er werden door omstaanders ook knuffels en kaartjes neergelegd.

Ook het zusje van Raul, dat de gruwelijke feiten ook meemaakte, en haar nonkel waren aanwezig in Gent. Zij legden ook foto’s en bloemen neer. Zij zijn speciaal vanuit Duitsland gekomen om het herdenkingsmoment bij te wonen.

Het lichaam van de 9-jarige jongen werd afgelopen week uit het water gehaald in Gent. Het lichaam zat in een sporttas en zou eind januari al gedumpt zijn. De gruwelijke feiten kwamen pas na verschillende weken aan het licht toen enkele familieleden aan de alarmbel trokken.

De 34-jarige moeder Yoana M. werd vorige week aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent op verdenking van onder meer doodslag en lijkverberging. De stiefvader van de jongen werd afgelopen week in Nederland opgepakt en moet vrijdag voor de rechtbank verschijnen. Dan zal er beslist worden of de man wordt overgeleverd aan ons land.

