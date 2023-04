Woke-meldpunt voor hoger onderwijs kreeg al twaalf meldingen binnen

Aan de KU Leuven is dezer dagen heisa rond een lezing van de extreemrechtse Oostenrijker Martin Sellner. De rector had die lezing verboden, officieel omwille van veiligheidsredenen, maar een rechter in kort geding besliste dat de lezing van woensdagavond toch kon plaatsvinden. Volgens Leo Neels, jurist en medeoprichter van Hypatia, is het een voorbeeld waarin het meldpunt geraadpleegd had kunnen worden.

“Dat is voor alle duidelijkheid niet gebeurd, maar de meldingen die wij krijgen gaan regelmatig over aangekondigde lezingen”, zegt Neels, die niet inhoudelijk wil ingaan op de klachten. Sinds de oprichting van Hypatia eind januari, dat onder meer de steun geniet van socioloog Mark Elchardus, liepen er twaalf meldingen binnen. Aanleiding voor het ‘woke-meldpunt’ was een incident aan de Universiteit Antwerpen midden vorig jaar. De rector plaatste toen twee medewerkers op non-actief nadat beelden van een gesprek tussen beiden op sociale media circuleerden. Daarin spraken ze laatdunkend over Marokkaanse jongeren en joden.

De initiatiefnemers komen naar eigen zeggen op voor de vrijheid van meningsuiting op de campus. “Uiteraard zijn er grenzen, bijvoorbeeld wanneer er opgeroepen wordt tot geweld, maar die uitingsvrijheid is heel ruim beschermd”, zegt Neels. Om “autoritaire ingrepen” van universiteiten of hogescholen te counteren, staat de groep academici melders bij. “In verschillende gevallen zijn we met de betrokkenen tot een minnelijke oplossing gekomen.” (jvde)