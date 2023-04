Robert Kennedy junior trapt verkiezingscampagne als uitdager van Biden af

© Getty Images via AFP

Kennedy lanceerde zijn campagne tijdens een evenement in een hotel in Boston. “Ik ben hier vandaag om mijn kandidatuur voor de Democratische nominatie voor het presidentschap van de Verenigde Staten aan te kondigen”, zei hij. “Mijn missie de komende achttien maanden van deze campagne, en tijdens mijn presidentschap, is om een einde te maken aan de corrupte samensmelting van de macht van de staat en de bedrijven, die nu een nieuw soort van feodaal stelsel van bedrijven dreigt op te leggen aan ons land.”

De 69-jarige Kennedy is een bekende antivaxer. Hij kreeg al kritiek voor het verspreiden van valse informatie over het coronavaccin.

© AP

Kennedy is nog maar de tweede uitdager binnen de Democratische partij voor zittend president Joe Biden. Begin mei maakte de 70-jarige schrijfster Marianne Wilson haar kandidatuur bekend.

Biden zelf liet al uitschijnen dat hij een tweede ambtstermijn ambieert, maar een officiële aankondiging kwam er nog niet. De kans dat één van zijn huidige uitdagers verkozen wordt als presidentskandidaat voor de Democraten, is uiterst gering.

Bij de Republikeinen zijn er al vier kandidaten voor het presidentschap. Het gaat om Donald Trump, voormalig VN-ambassadrice Nikki Haley, ondernemer Vivek Ramaswamy en de vroegere gouverneur van Arkansas, Asa Hutchinson.

© Getty Images via AFP