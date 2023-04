Leerkrachten van een Hasseltse sportschool werden geschorst door gesprekken die zij voerden in een Whatsapp-groep. — © Sven Dillen, ss

Acht leerkrachten van een Hasseltse school zijn geschorst door de gesprekken die zij voerden over collega’s en leerlingen. Hoe fout ook: die gesprekken gebeurden in een besloten Whatsapp-groep. Mag een werkgever dan optreden of geldt het recht op privacy?