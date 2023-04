Antwerpen ontvangt grootste containerschip dat ooit in ons land aanmeerde (maar dat record zal snel sneuvelen)

De MSC Tessa zet in de loop van de week, allicht vandaag, koers van Rotterdam naar Antwerpen. Op de Westerschelde hebben ze nog nooit zo’n mastodont gezien. Het 400 meter lange containerschip kan iets meer dan 24.000 standaard twintigvoetcontainers torsen en is daarmee het grootste schip dat ooit in Antwerpen of Zeebrugge aanmeerde.

Maar records zijn er om te sneuvelen en in de scheepvaart kan het snel gaan. Volgende maand al mag de Antwerpse haven zich verwachten aan de MSC Loreto. Deze absolute wereldrecorder heeft plaats voor 24.346 containers, een dikke tweehonderd meer dan Tessa, en begint deze week aan haar maidentrip vanuit China. Is er een plafond?

“Voor de lengte van die schepen is er een soort magische grens van vierhonderd meter”, zegt scheepvaartdeskundige Edwin van Hassel. “Worden ze langer dan dat, dan krijg je operationele problemen, want dan wordt het keren in een havendok onmogelijk.”

In de breedte is er wel nog marge. “Oorspronkelijk waren containerschepen snelle schepen en daarvoor was een slanke vorm nodig. Maar vandaag vaart men trager, om op brandstof te besparen. Omdat de optimale snelheid lager ligt, kunnen containerschepen ‘voller’ worden. Bij een verder toenemende scheepsbreedte zullen de containerterminals wel aanpassingen moeten doen, want de kadekranen moeten tot bij de achterste rij containers kunnen geraken.”

Ook in de hoogte is de grens nog niet bereikt, hoewel Tessa en Loreto de containers nu al 25 verdiepingen of 60 meter hoog stapelen. Ter vergelijking: de Emma Maersk, 18 jaar geleden het grootste schip ter wereld, is niet veel kleiner dan de huidige recordschepen. Maar er passen wel bijna tienduizend containers minder op.

