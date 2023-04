AC Milan verlengt contract van spits Olivier Giroud daags na beslissende Champions League-goal

“AC Milan is verheugd de verlenging van het contract van Olivier Giroud aan te kondigen”, schreef de Italiaanse kampioen op zijn website. “Olivier is bij AC Milan sinds de zomer van 2021 met 76 matchen en 27 doelpunten uitgegroeid tot een spilfiguur in de aanval van de Rossoneri”, voegde de club eraan toe.

Giroud kwam in de zomer van 2021 oorspronkelijk als doublure van de Zweedse ster Zlatan Ibrahimovic naar Milaan. Al snel werd hij onmisbaar voor de Rossoneri met een aantal beslissende doelpunten, die leidden tot de eerste landstitel voor Milan sinds 2011. Dit seizoen bleef Giroud deels door de afwezigheid van de 41-jarige Zweed een sleutelfiguur bij de Milanezen. Zo scoorde de Franse international dinsdag opnieuw in de kwartfinale van de Champions League tegen Napoli, waardoor Milan zich kwalificeerde voor de halve finale.

De Fransman is met 53 doelpunten de topschutter van Les Bleus, waarmee hij in 2018 wereldkampioen werd. Naast het WK met Frankrijk en de Italiaanse titel met Milan won Giroud met Chelsea zowel de Champions League als de Europa League, vier FA Cups met Arsenal en Chelsea en de Franse titel met Montpellier in 2012.