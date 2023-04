Opstootje bij lezing extreemrechtse activist bij KU Leuven: tegenbetogers gaan Dries Van Langenhove te lijf

De Nationalistische Studentenvereniging (NSV) kan woensdagavond dan toch haar lezing met de extreemrechtse Oostenrijkse activist Martin Sellner organiseren in een lokaal van de KU Leuven. Tegenbetogers zorgden echter voor een woelige aanloop. Tijdens hun tocht naar het pedagogisch instituut waar de lezing doorgaat, kruisten ze per toeval een groepje met onder andere Dries Van Langenhove.

De politie was woensdagavond massaal aanwezig om links en rechts uit elkaar te houden. Een groep van een 40-tal linkse actievoerders hield een mars vanaf het station van Leuven tot het pedagogisch instituut van de KU Leuven. Onderweg scandeerden ze leuzen die hun afkeer voor het rechtse gedachtegoed duidelijk maakten.

Op de hoek van de Tiensestraat en de Vesaliusstraat merkten de actievoerders voormalig Vlaams Belang-parlementslid Dries Van Langenhove. Hij was onderweg naar de lezing. Het kwam tot een schermutseling tussen de linkse manifestanten en het groepje van Van Langenhove. De politie snelde ter plaatse en haalde de twee groepen snel uit elkaar. (Lees verder onder de foto)

Dries Van Langenhove en enkele metgezellen werden even aangevallen door tegenbetogers, maar de politie kon de schermutseling snel stoppen. — © hsb

“Ik liep er met nog drie anderen. Een van mijn metgezellen kreeg enkele klappen, ik niet”, zegt Van Langenhove. “Het is frustrerend om zien dat wij weer degenen zijn die vredig zijn, en dat het de tegenbetogers zijn die ons niet met rust laten.”

Dat relaas wordt echter ontkend door de tegenbetogers. “We hebben onze mening gezegd, daarop zijn zij degenen die als eerste klappen uitdeelden, niet wij. Daarop zijn er meer van ons op hem af gelopen, om onze medestaanders te helpen, niet om te vechten”, klinkt het. De politie stelde een proces verbaal op tegenover de linkse manifestanten.

De lezing met Oostenrijker Martin Sellner veroorzaakt al enkele weken oproer. NSV nodigde de kopman van de islamofobische protestbeweging Generation Identity uit om te komen spreken over de ‘identitaire strijd en zijn toekomst’. Eerder deze maand werd de lezing om veiligheidsredenen al verboden door de KU Leuven. “Uitingen van seksisme, racisme, bedreigingen of het ontkennen van de door de wet bepaalde genocides zal KU Leuven nooit aanvaarden of normaliseren”, klonk het. (Lees verder onder de foto)

De tegenbetogers stelden zich op tegenover het Pedagogisch Instituut. — © hsb

Maar NSV legde zich niet neer bij die beslissing en trok naar de rechtbank. Een rechter in kortgeding besliste dat de lezing toch kon doorgaan in een gebouw van de KU Leuven. “Dit is een overwinning voor ons, maar ook voor de democratie”, zegt senior Gaëtan Claeys van NSV. “We zijn heel blij dat we deze lezing vanavond toch kunnen organiseren. Dat de KU Leuven kan opleggen wie wij mogen uitnodigen op onze activiteiten, dat zou fout zijn.”

Woensdag pleitte de extreemlinkse PVDA er nog voor de lezing door de burgemeester te laten verbieden. Maar die verklaarde machteloos te zijn.

De lezing zelf verliep uiteindelijk rustig. Zo’n 80 leden en sympathisanten van NSV luisterden naar de uiteenzetting. Hen werd ook op het hart gedrukt om na de lezing geen confrontatie op te zoeken met de linkse tegenbetogers. “Laat je niet in de val lokken, en blijf in groep”, zei Gaëtan Claeys. Buiten de korte schermutseling voor de lezing, waren er geen incidenten meer.