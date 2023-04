Woonzorgcentra mogen geen winst meer maken op zorg (maar op andere zaken wel)

Vlaanderen wil binnenkort via een decreet – de wet dus – laten vastleggen dat woonzorgcentra geen winst meer mogen maken, althans niet op de zorg die ze aanbieden aan bewoners. Dat heeft Karine Moykens woensdag gezegd, de secretaris-generaal van het departement Welzijn. Ze deed dat tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement over de dagprijzen in de woon-zorgcentra.

Moykens vindt steun voor dat idee bij Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). “Ik zou het ellendig vinden mocht er winst worden gemaakt op zorg”, zegt Crevits.

Transparant

De vraag is of dat nu effectief al gebeurt, dat winst maken. “We weten dat niet”, geeft Crevits toe. “Er is geen transparante boekhouding om dat met 100 procent zekerheid te kunnen zeggen.” Volgens Vlaams Parlementslid Hannes Annaf (Vooruit) maken commerciële rusthuizen, die een hogere dagprijs hebben, vaak winst. Die sluizen ze dan via allerlei omwegen door naar het hoofdkantoor van de internationale groep waartoe ze vaak behoren. “Zo verdwijnt geld dat eigenlijk naar de zorg zou kunnen gaan, naar het buitenland”, zegt hij.

Belastinggeld

Maar waarom zou dat niet mogen, winst maken met zorg? “Omdat die zorg voor het grootste gedeelte wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid”, zegt Crevits. Met ons belastinggeld dus. In totaal gaat het om zo’n 2,8 miljard euro per jaar voor de woon-zorgcentra. In het zorggedeelte zitten vooral de personeelskosten, maar bijvoorbeeld ook budget voor incontinentiemateriaal. De absolute “basiskosten” dus voor een verblijf in een WZC. Wat zit er niet in? De kosten voor maaltijden, of diensten als kappers of wasserij. Of kosten voor het gebouw. Winst maken met die andere onderdelen, zou wel nog mogen.

Verbod op verlies

“Het is belangrijk dat we nu duidelijk aflijnen wat wel binnen dat zorggedeelte valt, en wat niet”, zegt Crevits. “En we moeten ook het begrip winst aflijnen.”

Op dit moment is het moeilijk om een zicht te krijgen op de jaarrekeningen van woonzorgcentra. “Er moet een transparantere, uniforme boekhouding komen voor de verschillende types woonzorgcentra – commerciële, openbare en vzw’s”, zegt Crevits. “In 2024 zullen we daar gefaseerd mee beginnen.”

Vlozo, de koepel van commerciële woon-zorgcentra, zou het verbod op winst maken met zorg een “goed signaal” vinden. “Omdat nu het idee leeft dat WZC’s uit die subsidies grote winsten halen en die in eigen zak doen verdwijnen, maar dat klopt gewoon niet. Wat de Vlaamse overheid aan financiering geeft voor de zorgtaken in een woon-zorgcentrum, is zelfs onvoldoende. We kunnen daar niet de volledige personeelskosten mee dekken. Misschien is het dan interessant om aan het verbod op winst ook een verbod op verlies te koppelen, en dat de overheid dus verplicht zou zijn om de zorgkosten volledig te dekken. Dat zou de factuur kunnen doen dalen.”

Het decreet over het verbod op winst op zorg is nog in opmaak. De Vlaamse regering moet het dan ook nog goedkeuren. Dat zou ten vroegste voor volgend jaar zijn.

