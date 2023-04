VIDEO. Ook Erling Haaland is een mens: Noorse topspits van Manchester City trapt (lichte) strafschop tegen Bayern keihard over

Ook Erling Haaland (22) kan eens missen. De Noorse topspits kreeg woensdagavond in de return van de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München de mogelijkheid om Manchester City op voorsprong te zetten vanop de stip, maar hij trapte zijn penalty keihard over het doel.

Bayern München was de betere ploeg en drukte City bij momenten weg, maar uit het niets kregen de Engelsen vijf minuten voor rust een strafschop. Een schot van Gündogan week af op de arm van Upamecano en de scheidsrechter wees naar de stip.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Haaland zette zich achter de bal en trapte zo’n 30 centimeter boven de lat. Een zeldzame misser van de Noor. In zijn hele carrière heeft hij nu 33 penalty’s gescoord en drie penalty’s gemist. Hoe dan ook blijven zijn statistieken waanzinnig. Haaland zit dit seizoen aan 47 doelpunten in 40 wedstrijden, waarvan elf goals in de Champions League.

© AFP

© AFP

© AFP