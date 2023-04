Tiener in levensgevaar na CO-intoxicatie in Sint-Gillis

In de Brusselse gemeente Sint-Gillis is woensdagavond een tiener ernstig bevangen geraakt door een CO-intoxicatie. Het veertienjarige meisje werd door haar eigen moeder gereanimeerd en vervolgens door de hulpdiensten in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

Oorzaak van de koolmonoxidevergiftiging was een niet-conforme gasboiler, zo meldt de Brusselse brandweer.

Het was de moeder van het meisje die woensdagavond de noodcentrale belde met de melding dat haar dochter bewusteloos in de badkamer lag, in hun woning in de Emile Feronstraat in Sint-Gillis, .

“We hadden onmiddellijk een vermoeden van koolmonoxidevergiftiging”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De operator in de noodcentrale gaf de moeder de nodige richtlijnen om de reanimatie op te starten.”

Het meisje werd geïntubeerd en geventileerd en onder begeleiding van een MUG-arts overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is haar toestand nog steeds onrustwekkend.

“Er werden hoge CO-waarden gemeten in de badkamer”, volgens de brandweer. “Het dodelijke gas was afkomstig van een niet-conforme boiler op gas. Er was tevens een probleem met de afvoer van de verbrandingsgassen en er was geen ventilatie, noch aanvoer van verse lucht in de kleine badkamer.

Belangrijke weetjes

De brandweer geeft een aantal tips om CO-vergiftigingen te voorkomen. “Laat om te beginnen een conform apparaat plaatsen door een erkende technieker, laat het jaarlijkse onderhoud uitvoeren en tevens ook de verplichte controles. Laat ook de afvoer van de verbrandingsgassen nakijken”, zegt Walter Derieuw.

Ventileer, dat wil zeggen, zorg voor een natuurlijke ventilatie en de aanbreng van verse lucht. Alarmeer, door gehomologeerde CO-melders te plaatsen. En ten slotte: reageer in geval van symptomen zoals misselijkheid, braken, hoofdpijn, plotselinge vermoeidheid, zonder jezelf in gevaar te brengen.

Open de ramen, evacueer de aanwezige personen en vraag om bijstand aan de noodcentrale 112, via de applicatie 112.be of via de telefoon.”