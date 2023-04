Netflix krijgt klappen op de beurs na zwakke kwartaalcijfers

Netflix was woensdag een stevige verliezer op Wall Street. Beleggers reageerden teleurgesteld op de kwartaalresultaten van de streamingdienst. Op de Amerikaanse beurzen werden ook de cijfers van enkele banken verwerkt. De algehele stemming op de aandelenmarkt in New York was behoudend door de aanhoudende zorgen over verdere renteverhogingen door de Federal Reserve.

Het aandeel Netflix werd ruim 3 procent lager gezet. De streamingdienst trok in het eerste kwartaal meer nieuwe abonnees, maar de groei viel wel veel minder sterk uit dan in de voorgaande periode. De onderneming zei verder een aanpak van het delen van accounts in de Verenigde Staten uit te stellen naar het lopende kwartaal.

De cijfers van de regionale bank Western Alliance vielen juist duidelijk in de smaak, met een koerswinst van dik 24 procent. De bank stond zwaar onder druk tijdens de recente onrust in de bankensector die volgde op het omvallen van Silicon Valley Bank. Door die onrust haalden ook veel klanten geld weg bij Western Alliance. De uitstroom van kapitaal is volgens de bank nu echter gestabiliseerd.

Verder opende onder meer Morgan Stanley de boeken. De bank boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht en werd bijna 1 procent hoger gezet. Branchegenoot US Bancorp, die ook met cijfers kwam, steeg ruim 2 procent. Citizens Financial Group ging na het bekendmaken van de resultaten 0,2 procent hoger de handel uit.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 33.897,01 punten. De brede S&P 500 verloor een fractie tot 4.154,52 punten en techbeurs Nasdaq ging juist licht omhoog naar 12.157,23 punten. Daarbij lieten de olieprijzen een daling zien tot ruim 2 procent en de euro verloor licht aan waarde ten opzichte van de dollar.

Tesla zakte 2 procent. De fabrikant van elektrische auto’s heeft de prijzen van verschillende modellen op de Amerikaanse thuismarkt opnieuw verlaagd. Het bedrijf dat wordt geleid door miljardair Elon Musk hoopt daarmee de vraag aan te wakkeren.

Luchtvaartmaatschappij United Airlines won op zijn beurt 7,5 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. Mediaconcern Fox verloor daarnaast 0,5 procent.