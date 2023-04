Zeven (!) Belgen in de halve finales: sowieso wint een landgenoot dit jaar de Champions League

Na de kwalificaties van Inter en Manchester City is het honderd procent zeker: er wint dit jaar een Belg de Champions League. Er staan liefst zeven (!) landgenoten in de halve finales van het kampioenenbal.

Je zou denken dat het een unicum is, maar twintig jaar geleden was er al eens een halve finale van de Champions League tussen Inter en AC Milan. In 2002-2003 haalde AC Milan het op basis van een uitdoelpunt na twee gelijke spelen.

Destijds waren er geen Belgen bij, nu kijken Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers en Divock Origi met AC Milan Romelu Lukaku en Inter in de ogen. Aster Vranckx wordt niet meegerekend omdat hij niet op de Europese lijst staat. Ook de andere halve finale wordt er eentje om duimen en vingers van af te likken: Manchester City met Kevin De Bruyne tegen het Real Madrid van Thibaut Courtois en Eden Hazard.

Toegegeven: ze zullen niet allemaal een hoofdrol spelen. Maar het is wel straf dat ze met zeven in die halve finales staan.