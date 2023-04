Union heeft akkoord voor Europees voetbal volgend seizoen met… KV Oostende

Union heeft een akkoord gesloten met KV Oostende om volgend seizoen Europees te spelen in de Diaz Arena. De kans dat Union-supporters daadwerkelijk naar de kust moeten sporen is echter klein.

Het gaat om een vormelijke overeenkomst die nodig is om de licentie voor 1A te halen. Vorig seizoen sloot Union een akkoord met Zulte Waregem, maar speelde het uiteindelijk Europees in Leuven en Anderlecht. De lokale politie van Waregem gaf deze keer echter een negatief advies, waardoor Union op zoek moest naar een alternatief.

Als Union volgend jaar in de Champions League speelt – hetzij door de Europa League te winnen, hetzij door zich te kwalificeren als kampioen of vicekampioen – zal het Europees spelen in het Koning Boudewijnstadion.(bla, pjc)