Familie van Tyre Nichols eist 550 miljoen dollar van politie en stad Memphis

De vijf betrokken agenten, eveneens Afro-Amerikanen, worden ook geviseerd door de klacht. Begin januari werden schokkende videobeelden van de brutale arrestatie van de 29-jarige Tyre Nichols uitgezonden door de Amerikaanse televisiezenders.

De advocaten van de familie laten weten dat het bedrag dat ze eisen symbolisch is en bedoeld om “een boodschap te sturen naar andere steden met gelijkaardig beleid dat bepaalt dat het aanvaardbaar is om zwarte mensen te terroriseren”.

Nichols was op 7 januari aan de kant gezet voor een verkeerscontrole. In de nasleep daarvan werd hij brutaal in elkaar geslagen. Hij overleed drie dagen later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.