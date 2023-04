Luchtalarm in Kiev na lichtflits, vermoedelijk door vallende NASA-satelliet

Een vreemde lichtflits in de nachtelijke hemel boven Kiev heeft woensdagavond een luchtalarm veroorzaakt in de Oekraïense hoofdstad. Korte tijd later meldden de militaire autoriteiten van de stad via Telegram dat mogelijk een niet langer gebruikte satelliet van de NASA de atmosfeer van de aarde binnengedrongen was en voor het fenomeen gezorgd heeft.