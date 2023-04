Hernieuwbare energietransitie is noodzakelijk maar moet ook natuur beschermen, zegt WWF

De internationale coalitie van natuurverenigingen CLEANaction wil dat wind- en zonne-energie voorrang krijgen in de energietransitie, omdat ze als hernieuwbare technologieën de minste schade aan de natuur toebrengen. Dat meldt natuurorganisatie WWF woensdag in een persbericht.

CLEANaction is een in 2023 opgerichte internationale coalitie, met natuurorganisatie WWF als stichtend lid, die zich inzet om de natuur te beschermen tijdens de energietransitie.

Volgens het eerste CLEANaction-rapport hebben wind- en zonne-energie een kleinere impact op het milieu dan andere energiebronnen. “Naast fossiele brandstoffen, bleken ook andere hernieuwbare energiebronnen, zoals waterkracht en biomassa, een grotere milieu-impact te hebben”, zegt Koen Stuyck, WWF-pleitbezorger klimaat en voetafdruk. “Al is het ook bij wind- en zonne-energie belangrijk om maatregelen te nemen die de impact op het milieu in kaart brengen en verlichten.”

Vooral de locatie voor duurzame energieuitbreiding is belangrijk. “Er is bijvoorbeeld een enorm potentieel aan industriële daken voor zonnepanelen”, legt Stuyck uit. “Voor windmolens is het van belang om rekening te houden met de voornaamste vogelmigratieroutes.”

Zeldzame grondstoffen recycleren

Daarnaast bevestigt CLEANaction nog eens dat de opwekking en opslag van energie uit hernieuwbare energiebronnen veel minder schadelijk is voor het milieu dan het gebruik van fossiele brandstoffen. Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C en de ergste risico’s van klimaatverandering te vermijden, moet tegen 2050 volgens de prognoses van het Internationaal Energieagentschap 90 procent van de elektriciteitsopwekking hernieuwbaar zijn. “We moeten allemaal dringend overschakelen op 100 procent hernieuwbare energie, maar we moeten er tegelijkertijd voor zorgen dat de natuur wordt beschermd en verbeterd”, zegt Stuyck.

Het rapport pleit ook voor een circulair economisch model dat prioriteit geeft aan hergebruik van materialen om verdere ontginning van zeldzame aardelementen te beperken. Bij mijnbouw moeten volgens WWF strenge milieu- en sociale voorzorgsmaatregelen worden genomen om de aantasting van natuurlijke habitats en andere schade te voorkomen.