Zinkgat ontdekt onder voetpad, huis onbewoonbaar: “Bewoners krijgen elders onderdak”

Op de hoek van de Zuidlaan en de Veldstraat in het centrum van Munkzwalm in Oost-Vlaanderen werd tijdens werken een zinkgat ontdekt onder het voetpad. Uit veiligheidsoverwegingen werd beslist om een perimeter in te stellen. Een woning vlakbij werd onbewoonbaar verklaard.

Het waren werknemers van Fluvius die het zinkgat ontdekten terwijl ze een nieuwe greppel aan het graven waren. Nadat het werd vastgesteld kwamen experts ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken. Jaren geleden was er in de onmiddellijk omgeving een groot waterlek. Het is voorlopig onduidelijk of het zinkgat daardoor is ontstaan. De Zuidlaan is momenteel voorzien van verkeerslichten om zo het verkeer beurtelings door te laten en het zinkgat te vermijden. De bewoner van de woning op de hoek van de Zuidlaan en de Veldstraat vlak bij het zinkgat heeft intussen elders onderdak gevonden. (Lees verder onder de foto)

Het verkeer wordt uit veiligheidsoverwegingen over één rijstrook geleid. — © IF

Oplossing voorzien midden mei

“Het stabiliteitsbureau heeft zijn onderzoek afgerond en raadde in het licht van eventuele problemen met de stabiliteit aan om een veiligheidsperimeter in te stellen en de bewoners van de woning elders onder te brengen”, zegt burgemeester Bruno Tuybens (voorZwalm).

“Dat is intussen gebeurd en zodra de situatie ter plaatse via stuttingswerken volledig veilig is gemaakt, zal de oorzaak van het zinkgat moeten worden vastgesteld en kunnen de werken aangevat worden om de woning en het voetpad terug vrij te kunnen geven. We vermoeden dat dit zal kunnen tegen het midden van de maand mei.”