Opnieuw ongelukkig schietincident in VS: cheerleaders in Texas neergeschoten nadat een van hen in verkeerde auto stapte

Voor de derde keer in slechts enkele dagen zijn gewonden gevallen door een ongelukkig schietincident in de VS. Ditmaal werden twee cheerleaders neergeschoten in Texas nadat ze bij vergissing in een verkeerde wagen gestapt waren. Een van hen ligt in levensgevaar in het ziekenhuis.

De schietpartij deed zich rond 0.15 uur voor in de nacht van dinsdag op woensdag. Op de parking van een supermarkt in Elgin, in de staat Texas, waren vier carpoolende cheerleaders met de wagen toegekomen. Drie van hen stapten uit de wagen om in hun eigen auto te stappen. Heather Roth vergiste zich daarbij, zo getuigde ze intussen zelf op Instagram, en deed het portier van een andere auto open. Toen ze een man op de passagierszetel zag zitten, ging ze naar eigen zeggen terug naar de auto van haar vriendin.

Levensgevaarlijk gewond

“Maar de man stapte uit de auto en kwam dichterbij”, aldus Roth. Toen ze haar venster omlaag deed om zich te verontschuldigden, haalde hij een wapen boven. De twee cheerleaders reden weg, maar de man schoot toch nog op hen en verwondde daarbij naast Roth ook de 18-jarige Payton Washington (18). Die laatste werd tweemaal geraakt en ligt in levensgevaar in het ziekenhuis. Haar milt werd doorboord en ook haar pancreas en middenrif liepen schade op.

Haar toestand zou na een noodoperatie wel stabiel zijn. “Ze moet nog zeker 48 uur lang zware antibiotica nemen”, klinkt het. “In de hoop dat er geen infectie komt, want haar buik is nog niet volledig gesloten kunnen worden. Zodra er geen ontsteking blijkt te zijn, kan die pas volledig gesloten worden.” Roth kreeg een kogel in haar been en kwam er zonder veel erg van af.

Verdachte opgepakt

Pedro Tello Rodriguez. — © AP

De schutter bleek de 25-jarige Pedro Tello Rodriguez te zijn. Hij werd opgepakt en aangehouden. Dinsdagnacht werd een wake gehouden voor de meisjes. Zij maken al acht jaar deel uit van het team van cheerleaders, dat zich aan het voorbereiden was om komend weekend deel te nemen aan Cheerleading Worlds in Florida.

Het is het derde incident in een week tijd waarin mensen neergeschoten werden voor het nemen van een ongelukkige verkeerde beslissing. Zo werd de 20-jarige Kaylin Gillis zaterdag doodgeschoten toen een vriend bij vergissing de verkeerde oprit opdraaide. De 16-jarige Ralph Yarl belde donderdag aan het verkeerde huis aan - hij moest in een andere straat met een gelijkaardige naam zijn - en werd tweemaal geraakt door kogels.