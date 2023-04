Braziliaanse veiligheidschef stapt op nadat hij opduikt in beelden van bestorming presidentieel paleis

De verantwoordelijke voor de veiligheid van Braziliaans president Luiz Inácio Lula da Silva is opgestapt, nadat beelden opdoken waarin hij te zien is bij de bestorming van overheidsgebouwen in Brasilia begin dit jaar.

Generaal Marcos Gonçalves Dias was de topman van het Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Nieuwszender CNN Brasil bond de kat de bel aan en toonde beelden waarop de man te zien is in het presidentieel paleis ten tijde van de bestorming door ontevreden aanhangers van Jair Bolsonaro, de vorige president van extreemrechtse signatuur die eind oktober de presidentsverkiezingen verloor. Zo is te zien hoe de generaal deuren opent en relschoppers de weg toont door de gangen van het Planalto-paleis, om hen de uitgang te tonen.

Het persorgaan van de Braziliaanse regering kondigde het aftreden van Marcos Gonçalves Dias woensdag aan. De generaal probeerde in een interview met zender TV Globo nog een uitleg te geven voor de beelden. Die zijn volgens hem uit de context gehaald en “absurd”. Hij leidde mensen op de 3e en 4e verdieping naar de uitgang, zodat ze gearresteerd konden worden op de 2e verdieping, klonk het.

Bestorming

Duizenden aanhangers van Bolsonaro bestormden op 8 januari het Braziliaanse Congres, het hooggerechtshof en het presidentieel paleis. Een week eerder was de linkse Lula da Silva ingezworen als nieuwe president. Lula uitte eerder al de beschuldiging dat delen van het leger en de politiediensten samenheulden met de bestormers.

Dias maakte al deel uit van Lula’s veiligheidsteam tijdens diens eerste ambtstermijn van 2003 tot 2009. Bovendien was hij vorig jaar ook betrokken bij de verkiezingscampagne. Na de verkiezingen stelde Lula hem aan als hoofd van het Braziliaans Institutioneel Veiligheidsbureau. Ricardo Cappelli volgt hem nu ad-interim op.