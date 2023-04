Koning Filip brak drie ribben tijdens vakantie in Spanje

Het viel enkele waarnemers vorige week op dat koning Filip tijdens zijn bezoek aan Frans-Guyana, waar de Juice-raket de ruimte in werd geschoten, vaak met zijn rechterhand aan zijn buik voelde. Nu blijkt waarom: op vakantie in Spanje had hij niet lang voordien drie ribben gebroken. Dat schrijft Sudpresse.

Bijna zou de lancering zelfs zonder Belgische delegatie gebeurd zijn. Maar koning Filip vond het zo belangrijk om met zoon Gabriel aanwezig te zijn, dat hij de pijn van de verplaatsingen en de lange vlucht verbeet.

Tijdens een weekje vakantie in het Spaanse Compostella was Filip zwaar gevallen tijdens het kitesurfen, een van zijn grootste hobby’s. Daarbij brak hij drie ribben. Dat bevestigt een bron aan Sudpresse. Wie dat al eens meegemaakt heeft, weet dat er dan niets anders opzit dan pijn hebben en rust nemen tot het weer draaglijk is. Onze koning besloot niet te wachten tot de pijn volledig weg was en trok toch naar Frans-Guyana. Zaterdag vierde hij zijn 63ste verjaardag.