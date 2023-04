Voorzitter La Liga: “Barcelona heeft nog geen middelen voor Lionel Messi”

Volgens Spaanse media is Barcelona van plan Messi terug te halen, vermoedelijk voor een periode van twee seizoenen. Hij zou dat ook toejuichen, vervolgde de bestuurder: “Messi is jarenlang de ster van Barcelona geweest. Het is prachtig als hij straks weer in de Spaanse competitie gaat spelen. Misschien dat de mogelijkheid zich voordoet als de club wat andere spelers verkoopt. We gaan het zien.”

Messi vertrok ongeveer twee jaar geleden bij Barcelona, de club waar hij min of meer zijn hele sportieve leven speelde. Dat had ook te maken met financiële problemen bij de Catalanen. De kans is groot dat Messi na dit seizoen vertrekt bij Paris Saint-Germain. Hij heeft de club uit Frankrijk niet de successen gebracht waarop werd gehoopt. Eind vorig jaar werd Messi wel wereldkampioen met Argentinië.