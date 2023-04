Matts (11) speelt voetbal met beenprothese: “Het doet pijn als volwassenen naar me staren”

De 11-jarige Matts Cornelis uit Hoboken mag zich trots een Lego-ambassadeur noemen. Het wereldbekende speelgoedmerk heeft in zijn universum van Lego Friends acht nieuwe personages geïntroduceerd die representatief zijn voor de moderne wereld. Zo zijn er ook figuurtjes bij met een beperking. Matts, die sinds hij baby is met een prothese door het leven gaat, is daar de belichaming van.

We treffen Matts tijdens de trainingen voor het G-voetbalteam van Schelle Sport. Al ruim vier jaar beoefent hij er zijn favoriete sport. Met zijn sportblade glijdt hij gezwind over het veld.

“Matts was zeven maanden oud toen hij zijn eerste prothese kreeg”, vertelt mama Sabrina. “Na de geboorte bleek dat zich in zijn rechterbeen geen scheenbeen had ontwikkeld. Zijn voet was helemaal scheefgegroeid en zijn enkel en heup waren niet volledig ontwikkeld. Uiteindelijk bleven er twee mogelijkheden: een amputatie of een reconstructie uitvoeren.” (Lees verder onder de foto)

“Wij hebben als ouder gekozen voor de eerste optie. Hij was nog zo jong waardoor Matts er niets van zou merken. Voor hem zou het uiteindelijk een gewoonte worden want hij heeft nooit anders gekend. Indien we gekozen hadden voor een reconstructie moesten we elk jaar opnieuw naar het ziekenhuis om een ingreep te laten uitvoeren. Dat wilden we hem besparen.”

“Voor zijn klasgenootjes is dit de normaalste zaak van de wereld. Maar veel kinderen hebben een prothese nog nooit gezien. Door met figuren als Lego Friends te spelen, leren ze de verschillen kennen en gaan ze het beschouwen als normaal. Kinderen kunnen het veel makkelijker aanvaarden. Onze buurjongen zei bijvoorbeeld tegen zijn papa: “Kijk papa die heeft een cool been. Ik wil ook zo een been.” Hij werd zelfs boos op zijn papa omdat hij geen ‘cool’ been had. Volwassenen vinden het eerder zielig en reageren in de zin van “Och zie dat manneke”. Je merkt toch wel dat de oudere generatie er anders mee omgaat.

Goals maken

Het weerhield Matts er niet van om zijn grote passie, voetbal, ten volle uit te oefenen. “Uiteraard is het leuk om goals te maken, maar het belangrijkste is de vriendschap en het plezier die ik hier vind”, zegt de jongen. “We hebben allemaal een andere beperking, maar dat maakt niet uit. Samen maken we veel plezier. Dat wil ik ook aan de buitenwereld laten zien. Daarom ging ik graag in op het voorstel om ambassadeur voor Lego Friends te zijn.”

“Want er is toch nog wel wat werk aan de winkel. De reacties van andere kinderen raken me minder omdat ik weet dat ze het nog niet beseffen. Of ze zijn net open en nieuwsgierig. Maar als volwassenen me nastaren of wijzen, daar heb ik het lastig mee.” (Lees verder onder de foto)

“Tijdens de paasvakantie hebben we het nog ervaren. We waren ergens aan het winkelen en Matts droeg een short. Je ziet en hoort dan de reacties van de mensen. Matts wil dan zo snel mogelijk weg en dat is pijnlijk”, getuigt mama Sabrina.

Met de nieuwe personages, in de sets en de serie, wil Lego kinderen van jongs af aan laten kennismaken met de diverse samenleving waarin we leven en verschillen leren aanvaarden. Zo zijn er figuren bij met een geamputeerde arm, in een rolstoel, met een andere huidskleur en vitiligo. Op die manier wordt er meer interactie rond diversiteit gecreëerd.