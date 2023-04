Jongeman eist “gratis uren” met escort omdat hij bij vorige afspraak niet kon “presteren”

De politie Maasland is woensdagmiddag moeten uitrukken voor een ruzie tussen een jongeman en een escortdame. De man wilde haar niet betalen omdat hij bij hun vorige afspraak dinsdag niet had kunnen “presteren”.

De politie werd rond 11.20 uur opgeroepen voor het financiële geschil op de Rooterweg in Neeroeteren. De jongeman had dinsdag een escortdame laten komen en haar correct betaald. Woensdag had hij een nieuwe boeking bij dezelfde escort. Maar omdat hij een dag eerder niet aan zijn trekken was gekomen, vond hij dat hij recht had op enkele “gratis uren”. Een politieploeg kwam ter plaatse om te bemiddelen. De afspraak werd geannuleerd en de dame vertrok. Haar verplaatsingsonkosten werden terugbetaald. (siol)