Helft van alle Europese volwassenen had in 2019 een mondziekte

De helft van alle volwassenen in Europa had in 2019 een mondziekte, zoals tandbederf of gaatjes, het hoogste aantal ter wereld. Dat blijkt uit een nieuw rapport dat de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag publiceerde. De WHO roept op tot dringende maatregelen om de toegang tot veilige, effectieve en betaalbare mondzorg te garanderen.

Europa telt het hoogste aantal volwassen met tandbederf (50,1 procent) van alle WHO-regio’s en het op één na hoogste aantal gevallen van tandverlies (25,2 procent). De regio bezet ook de tweede plaats in het aantal nieuwe vaststellingen van mondkanker. Meer dan 26.500 overlijdens in Europa waren in 2020 het gevolg van de ziekte. Verder stelt de WHO vast dat 34 van de 53 landen in de Europese regio geen nationaal beleid voor mondgezondheid hebben.

De grote boosdoeners zijn suiker, tabak en alcohol. Ook ongevallen en een gebrek aan mondhygiëne spelen een rol volgens de WHO. Het nieuwe rapport raadt Europese landen aan een nieuw mondgezondheidsplan op te stellen met de nodige financiering en mondzorg te beschouwen als primaire gezondheidszorg die nood heeft aan voldoende zorgverleners. Ook maatregelen om minder suiker te consumeren, zoals onder meer een suikertaks legt de WHO op tafel.

“Situatie zeer problematisch”

Vooral particuliere zorgverleners bieden mondzorg aan, waardoor de meeste patiënten hoge kosten moeten betalen, zegt de WHO. Binnen Europa gaven tien landen minder dan 10 dollar per persoon per jaar uit aan mondzorg, veertien landen besteedden tussen de 11 en de 50 dollar. De WHO noemt die situatie zeer problematisch aangezien de mensen met de grootste nood aan mondzorg er op die manier de minste toegang tot hebben.

“Onbehandelde gaatjes en tandbederf kunnen de levenskwaliteit van mensen op alle leeftijden aantasten”, zegt Hans Henri P. Kluge, directeur van WHO Europa. “Bij jongvolwassenen kan onbehandelde tandbederf een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim zijn. Mondgezondheid beïnvloedt zoveel aspecten van ons leven, maar krijgt zelden de aandacht die het verdient.”