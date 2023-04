De enige Delhaize in Vlaanderen die dichtbleef, tot deurwaarder ingreep: “Ze grijpen elke kans om ons te intimideren”

Het conflict bij supermarktketen Delhaize zit muurvast. Veel klanten blijven weg en de stakers zijn vastberaden om door te gaan als de directie zijn hervormingsplan niet intrekt. In Vlaanderen bleef woensdagochtend één Delhaize gesloten: die in de Fruithoflaan in Berchem. Tot een deurwaarder die winkel rond 10.30 uur dan toch kwam opendoen. Maar veel personeelsleden bleven staken.