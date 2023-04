Anderlecht reist naar Alkmaar voor zijn Europese duel. RSCA heeft echter geen goeie herinneringen aan AZ, want in 2012 elimineerden de Alkmaarders hen onverwacht in de 1/16de finales van de Europa League. Hier was ex-coach Ariël Jacobs cynischer dan ooit. Al lag dat ook aan een gedichtje dat we voor hem schreven. “Als ik iets goeds wil lezen, lees ik wel een strip.” Een reconstructie.