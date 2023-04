’Rode’ Tuchel na minder dan maand al onder vuur, Bayern-leiding spreekt steun uit voor coach

De leiding van Bayern München heeft steun uitgesproken voor coach Thomas Tuchel na de uitschakeling in de kwartfinales in de Champions League. De trainer is pas kort in dienst bij Der Rekordmeister, maar werd wel al uitgeschakeld in zowel de Champions League als de DFB Pokal.

De club verraste vorige maand door afscheid te nemen van coach Julian Nagelsmann, die het weliswaar lastig had in de competitie, maar Bayern mid-maart wel nog altijd in de race had gehouden voor drie prijzen. Inmiddels kan Bayern twee van die drie trofeeën op zijn buik schrijven.

Ook in de Bundesliga werd er onder Tuchel al puntenverlies geleden tegen TSG Hoffenheim en eindwinst is dit jaar allesbehalve een certitude voor Bayern. Het heeft amper 2 punten voorsprong op Borussia Dortmund.

© AP

De discussie over de opmerkelijke trainerswissel laaide woensdagavond dan ook weer op na de wedstrijd tegen Manchester City, waarin Tuchel in de slotfase ook nog rood (twee keer geel) kreeg wegens commentaar op de wedstrijdleiding. Iets waar hij na afloop overigens niet mee stopte. “Scheidsrechter Clement Turpin zou ik het allerlaagste cijfer geven: een 1. Van zijn eerste tot laatste actie, hij heeft niets goed beoordeeld. Daaronder valt ook de penalty die wij kregen, dat was helemaal niets.”

Leren uit match tegen Manchester City

Directeur Oliver Kahn verdedigde ondertussen elders in de Allianz Arena opnieuw de keuze van het bestuur voor de trainer, die in 2021 met Chelsea de Champions League won. “We zijn er volledig van overtuigd dat we vroeg of laat onder leiding van Thomas Tuchel weer zullen zijn waar we allemaal heen willen, namelijk naar de top. Ook in Europa.”

Oliver Kahn. — © AP

Volgens de oud-doelman heeft de Bundesliga de komende weken nu de volledige prioriteit. “We moeten ons met z’n allen concentreren op wat we wel nog kunnen bereiken en dat is het Duitse kampioenschap. In de wedstrijd tegen Manchester City heb ik veel kunnen zien, wat we kunnen gebruiken om de titel te kunnen halen”, aldus Kahn.