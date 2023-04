NAVO-topman Stoltenberg op verrassingsbezoek in Kiev

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg is donderdag in de Oekraïense hoofdstad Kiev aangekomen voor een verrassingsbezoek. Hij komt het land een hart onder de riem steken.

Op foto’s van The Kyiv Independent is Stoltenberg te zien op het Sint-Michielsplein in Kiev, voor een herdenkingsmonument ter ere van gesneuvelde Oekraïense militairen. Op andere beelden is te zien hoe hij vernielde Russische legervoertuigen te zien krijgt. Andere programmapunten zijn voorlopig niet bekend. In kringen van de NAVO is te horen dat geplande ontmoetingen om veiligheidsredenen geheim worden gehouden.

Stoltenberg geldt als een sterke aanhanger van Oekraïne. De Noor laat ook niet na duidelijke boodschappen aan het adres van Rusland te sturen. “We mogen niet toelaten dat Rusland de Europese veiligheid ondergraaft”, zei hij onlangs nog. We moeten de “cyclus van Russische agressie doorbreken” en ervoor zorgen “dat de geschiedenis zich niet herhaalt”.

Stoltenberg dringt continu aan op nieuwe wapenleveringen voor het Oekraïense leger. Hij heeft de Oekraïense president Volodimir Zelensk ook uitgenodigd voor de NAVO-top van 11 en 12 juli in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Het is nog onduidelijk of Zelenski effectief present zal geven.