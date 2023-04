Politie lanceert opsporingsbericht voor... knalroze papegaai: “Nee, we zien ze niet vliegen”

© if

Een opvallende oproep van de lokale politie in Blankenberge: daar wordt de opsporing van een... papegaai verzocht. Kaketoe Indy ging vliegen in de Grutolaan, en wordt sindsdien vermist.

De foto van de roze kaketoe doet al enkele dagen de ronde op sociale media. Papegaai Indy ontsnapte dinsdag uit de Grutolaan in Blankenberge en werd sindsdien niet meer gezien. Er volgde een aangifte bij de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke én daar wordt de opsporing zowaar verzocht van het dier. Met een knipoog. “Neen, we zien ze nog altijd niet vliegen, of hopelijk toch een beetje”, meldt de politie op Facebook. (Lees verder onder de post)

Tam dier

Maar de opsporing is dus echt. Het bericht werd ondertussen al ongeveer tweehonderd keer gedeeld. “We krijgen niet elke dag een aangifte van een verlies van een vogel en hebben geen enkel aanknopingspunt”, aldus commissaris Jan Maertens. “Vandaar de oproep in de hoop om wat info te verkrijgen. Die oproep leverde tot nu toe niets op.”

Wie Indy ziet vliegen, geeft dat best door aan de politie. “Indy en zijn baasje zouden je heel dankbaar zijn. Volgens de eigenares gaat het om een tam dier”, geeft Maertens nog mee.