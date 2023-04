Inkomen van rijkste Vlamingen ligt ruim drie keer hoger dan dat van armsten

Het inkomen van de groep van 20 procent rijkste inwoners van Vlaanderen lag in 2021 3,2 keer hoger dan dat van de 20 procent inwoners met het laagste inkomen. Dat meldt Statistiek Vlaanderen donderdag. De verhouding is de voorbije jaren stabiel gebleven.

De cijfers worden berekend op basis van het huishoudinkomen. Dat omvat alle inkomsten van de leden van het huishouden uit economische activiteit, uit vermogen, uit eigendom en uit socialezekerheids- en bijstandsuitkeringen, zegt Statistiek Vlaanderen.

De verhouding tussen de hoogste en de laagste inkomens - ook wel inkomenskwintielverhouding genoemd - ligt in Vlaanderen net iets lager dan in Wallonië (3,3). Met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er wel een duidelijk verschil: daar bedraagt die verhouding 4,5.

Beperkte ongelijkheid

In Europees perspectief blijft de inkomensongelijkheid bij ons beperkt. Alleen in Slovenië lag de inkomenskwintielverhouding in 2021 lager (3,2). Het gemiddelde voor de Europese Unie bedroeg 5,0. De inkomensongelijkheid lag het hoogst in Bulgarije (7,5).

Een andere berekeningswijze, de Gini-index, bevestigt het Europese perspectief. Die geeft aan in hoeverre de verdeling van het inkomen over de inwoners verschilt van een perfect gelijke inkomensverdeling. Een indexwaarde van 0 staat voor een perfect gelijke inkomensverdeling. Een indexwaarde van 100 wijst erop dat al het inkomen behoort aan één persoon.

Voor Vlaanderen bedroeg die Gini-index 22,6 op basis van de huishoudinkomens in 2021, voor België was dat 24,1. Het EU-gemiddelde bedroeg 30.

Statistiek Vlaanderen berekende nog dat het mediaan inkomen van mensen in armoede in Vlaanderen 18 procent lager lag dan de armoededrempel.