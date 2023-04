Ambtenaar ontslagen omdat hij zonder toestemming vanuit Portugal telewerkte

Een Belgische ambtenaar die zonder toestemming naar Portugal vloog om daar te telewerken, is ontslagen door zijn werkgever, de overheid. Door een onwaarschijnlijk toeval werd de man betrapt door een alerte collega die op dezelfde vlucht zat. De ambtenaar trok naar de Raad van State omdat hij van mening was dat zijn reis de kwaliteit van zijn werk niet negatief beïnvloedde, maar heeft ongelijk gekregen.

Sinds de coronapandemie is telewerken helemaal ingeburgerd, en dus zag de ambtenaar in kwestie er geen graten in om op ‘workation’ te vertrekken. Hij boekte een weekje Portugal en zou vandaaruit zijn werk voortzetten, echter zonder zijn werkgever daarover in te lichten. Helaas voor de ambtenaar was het toeval hem bijzonder slecht gezind: hij werd opgemerkt door een collega die enkele stoeltjes verderop zat in hetzelfde vliegtuig. Die besloot niet te zwijgen over het voorval en lichtte hun werkgever in.

Tuchtprocedure

De ambtenaar had dan wel toestemming om te telewerken, maar dat hij dat zonder toestemming vanuit het buitenland deed, nam zijn werkgever, de overheid, hem niet in dank af. De werkgever startte een tuchtprocedure die resulteerde in het ontslag van de man, wegens ‘ernstig wangedrag’. Zijn arbeidsreglement stipuleerde immers dat telewerk van thuis dient te gebeuren, niet vanuit een vliegtuig of vanuit het buitenland.

LEES OOK. Belgen ‘werken thuis’ vanuit Spanje: mag ik van overal telewerken? En hoe mag mijn baas dat controleren?

De ambtenaar liet het daar niet bij en nam een advocaat onder de arm. Nog voor het vliegtuig was opgestegen, had hij zijn laptop al ingeschakeld, en ook in Portugal kon hij volgens hemzelf ongestoord werken. Hij had daardoor zelfs beter werk afgeleverd dan thuis, zo argumenteerde hij, binnen de afgesproken termijnen. Bovendien was hij steeds bereikbaar, opperde de man, en zou zelfs niemand iets gemerkt hebben als zijn collega hem niet had opgemerkt in het vliegtuig.

“Te strenge straf”

De ambtenaar trok naar de Raad van State om zijn volgens hem “disproportioneel strenge straf” van zijn ontslag aan te vechten, maar ving bot. Het gedrag van de man heeft geleid tot een definitieve vertrouwensbreuk tussen hem en zijn werkgever, oordeelde de Raad van State. Telewerken doe je volgens de wet vanuit je woonplaats. Als dat niet zo is, moet je je werkgever daarvan op de hoogte stellen.