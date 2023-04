Gemaskerde man op step gooit tweemaal brandbom naar wagen, maar explosief komt niet tot ontploffing

Het incident speelde zich rond 21.15 uur af in de Fortveldstraat in Wijnegem, een zijstraat van de Merksemsebaan. Een van de buurtbewoners merkte een man op die volledig in het zwart gekleed was, inclusief bivakmuts en zich op een e-step verplaatste. De man stopte aan de overkant van een geparkeerde witte wagen en haalde iets uit zijn rugzak. “Hij was duidelijk bezig met iets brandbaar, maar schrikte op toen een andere buur naar hem riep wat hij aan het doen was”, vertelt een buurvrouw.

De zenuwachtige verdachte probeerde de zelfgemaakte molotovcocktail eerst via de zijruit in de wagen te gooien, maar dat mislukte. Een tweede poging via de achterruit lukte wel, maar het explosief kwam niet tot ontploffing. “Daarna maakte de verdachte zich snel uit de voeten in de richting van de Merksemsebaan”, zegt de buur nog.

Onderzoek

De lokale politie Minos kwam ter plaatse, maar kon de verdachte niet meer aantreffen. “De aanleiding van het incident is nog onduidelijk”, zegt woordvoerder Marlies Thijs van de politie Minos. De eigenaar van de geparkeerde wagen is een koppel dat twee jaar geleden in de straat kwam wonen. “Een link met het drugsmilieu wordt uiteraard onderzocht, maar momenteel wijst niets in die richting. Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.”

© BFM

© BFM