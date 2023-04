“150.000 euro geleend voor investering, maar geen idee wat ik er nog van terugkrijg”: honderden Belgen met handen in het haar door ‘spookresort’ in Kaapverdië

250 à 350 Belgen die investeerden in de bouw van een groot luxeresort in Kaapverdië zitten met de handen in het haar. De bouw van het hotel ligt al jarenlang stil en de beloofde uitbetalingen laten al sinds 2019 op zich wachten. Dat blijkt uit een reportage van Pano.

‘White Sands’, zo heet het luxeresort dat de Britse ontwikkelaar The Resort Group probeert te bouwen op het Kaapverdische eiland Boa Vista. De groep heeft al vier hotels op het naburige eiland Sal, maar White Sands verwezenlijken, lijkt maar niet te lukken. Nochtans heeft The Resort Group heel wat investeringen opgehaald voor het project. Volgens een document dat dateert uit 2019 zijn er in totaal 588 eenheden verkocht in het resort White Sands voor een gemiddelde prijs van 209.000 euro. Goed voor 115,2 miljoen euro in totaal. Een bedrag waarvan meer dan de helft - ongeveer 60 miljoen - uit ons land afkomstig is.

“Een zorgeloze investering met een rendement binnen handbereik.” Met die woorden overtuigde een vastgoedmakelaar uit Aarschot tientallen Belgen om in het project te investeren. Ook vier andere Belgische makelaars, allemaal gelinkt met de man uit Aarschot, zouden investeerders hebben geronseld voor het resort in Kaapverdië. De makelaars, die als tussenpersoon dienden voor The Resort Group, verleidden nieuwe klanten door te spreken over “gegarandeerde” rendementen. En dat voor een project dat nog in aanbouw was.

© VRT

“Rozengeur en maneschijn”

In Pano getuigt één van die investeerders anoniem over hoe hij in het project verzeild geraakte. “Het was allemaal rozengeur en maneschijn. Mijn vrouw en ik waren overtuigd dat het waterdicht was, ideaal voor onze kinderen, voor de toekomst. Ik wilde hen kunnen nalaten wat mijn ouders mij niet konden geven”, vertelt hij. De man zegt 200.000 euro te hebben geïnvesteerd. Daarvoor ging hij een lening van 150.000 euro aan met de bank. Hij had gerekend op de rendementen, maar die liggen al vijf jaar stil. “Wij betalen nu nog 11 jaar maandelijks 1000 euro af en we weten niet wat we er ooit nog voor gaan terugkrijgen. Dat is lastig”, aldus de anonieme getuige die ook zijn kinderen niet durft te vertellen over de foutgelopen investering.

Els Callens. — © BELGA

Ook ex-proftennisser Els Callens investeerde in White Sands. “Het rendement zou jaarlijks 12 procent zijn op mijn investering tot het hotel klaar was, dan drie jaar zeven procent en gedurende nog vijf jaar 5 procent”, vertelt ze. “Ik heb de beloofde betalingen 18 maanden ontvangen, maar toen stopte het plots.” Heeft The Resort Group gewoon pech of is er toch meer aan de hand?

De bouw van het resort op Boa Vista werd enkele jaren geleden helemaal stilgelegd. Volgens het bedrijf gebeurde dat in 2019 “ten gevolge van de coronapandemie”, maar er zijn ook bronnen die beweren dat er al sinds 2017 geen activiteit meer is op de werf. Hoewel The Resort Group de verantwoordelijkheid over de problemen rond het ‘spookresort’ van zich afschuift, zijn er heel wat indicaties dat het bedrijf niet helemaal volgens het boekje werd beheerd.

Het resort in opbouw. — © VRT

Al voor het White Sands-project luidden er alarmbellen rond The Resort Group. In 2016 is er op de BBC te zien hoe duizenden Britten werden overtuigd om via een pensioenfonds in het bedrijf te investeren. Het risico van die investering wordt daarbij amper geduid. Met alle gevolgen vandien: sinds 2014 lopen er zo’n 3.000 schadeclaims bij The Financial Services Compensation Scheme (FSCS), één van de bevoegde instanties. De FSCS heeft intussen al zo’n 65 miljoen euro aan schadevergoedingen uitbetaald.

Belastingsontduiking

Ook uit de boekhoudkundige documenten waar Pano beslag op kon leggen blijkt wanbeheer. Van de 115 miljoen euro die in 2019 was opgehaald, ging slechts 25 miljoen effectief naar de bouw van het hotel. Het overgrote merendeel ging op aan verkoop en distributie, interesten voor klanten én commissies. Zo zou volgens meerdere bronnen de makelaar uit Aarschot een commissie van 15 procent hebben gekregen per verkochte eenheid van White Sands.

Een hooggeplaatste bron dicht bij The Resort Group beschuldigt het bedrijf ook van belastingontduiking. Rond 2015 zou The Resort Group een nieuw bedrijf hebben opgezet in Gibraltar om daar alle inkomsten te verzamelen uit de reeds geopende hotels op het eiland Sal. Slechts een deeltje daarvan ging naar de uitbaters van de hotels in Kaapverdië, het ander deel van de opbrengsten bleef in Gibraltar, waar de belastingen veel lager liggen.

Schadeclaims, ontransparante geldstromen en belastingontduiking… En toch werden honderden Belgen nog verleid om geld te investeren in The Resort Group. Hoe is dat toch kunnen gebeuren? Bij Pano wijzen ze onder meer naar de makelaars die de eenheden verkochten - zij hebben de risico’s van de investering onvoldoende geduid -, maar er wordt ook gekeken naar de FOD Economie. Tussen februari en mei 2022 zouden minstens vijf meldingen gemaakt bij de Economische Inspectie over het luxeresort in Kaapverdië. De FOD Economie liet de zaak evenwel passeren, omdat er volgens hen geen sprake was van ‘misleidende handelspraktijken’. Een beslissing die fiscaal expert Michel Maus “onbegrijpelijk” noemt.