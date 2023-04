Ilias Takidine treedt met twee assists op de voorgrond bij RSCA Futures: “Ons moeizame parcours mag het vertrouwen niet aantasten”

Met een 2 op 21 kleurt het rapport van RSCA Futures in Play-off 1 bloedrood, maar de knappe remonte van afgelopen weekend tegen Lierse Kempenzonen moet het jonge paars-wit een hart onder de riem steken in aanloop naar de clash met Club NXT, de grote rivaal die liefst twaalf punten meer telt. Ilias Takidine stak vorige week alvast de neus aan het venster met twee knappe assists.

Drie jaar geleden snoepte Anderlecht Ilias Takidine weg bij Genk, de Limburger was gecharmeerd door de jeugdvisie van Vincent Kompany. Tegen Lierse Kempenzonen mocht de aanvaller na zeventig minuten invallen. Amper een kwartier later prijkten al twee assists achter de naam van de frêle aanvaller. “Die cijfers zijn best leuk, maar de verdienste gaat ook uit naar de afwerkers”, zegt Takidine. “Het siert onze ploeg dat we er na een moeilijke eerste helft en een dubbele achterstand zijn blijven in geloven. In de slotfase gingen we nog vol voor de overwinning. Ook tegen Club NXT gaan we voor de drie punten. Ons moeizame parcours in Play-off 1 mag het vertrouwen niet aantasten. De drie resterende wedstrijden moeten we als drie finales bekijken.”

Takidine is inmiddels 22 en maakte dit seizoen zijn profdebuut, nadat hij in mei 2020 een contract van vier seizoenen tekende in de hoofdstad. “Aanvankelijk woonde ik in Anderlecht, maar inmiddels woon ik opnieuw bij mijn ouders. De afstand vind ik geen struikelblok”, lacht Takidine die duimt voor nieuwe speelminuten. “Ik doe mijn best, maar de coach beslist”, klinkt het diplomatisch.

Voor RSCA-coach Guilaume Gillet staat de trip naar Roeselare alvast in het rood aangekruist. “Club NXT speelt al vrijwel het hele seizoen met dezelfde kern en zo creëer je uiteraard stabiliteit. Bij ons was het soms een komen en gaan van spelers. Dan heb ik het over uitgaande transfers of uitleenbeurten, maar vooral over het doorschuiven van spelers van de Futures naar de A-ploeg. Nu goed, uiteindelijk vormt dat ook het doel van een opleidingsploeg. Ik ben niet ontevreden over de evolutie van de jonge spelers. Ik ben blij dat de jonkies tegen Lierse het hoofd niet hebben laten hangen en een vuist hebben gemaakt. Zo kregen ze toch nog de beloning die ze verdienden.”

Trouw aan 4-3-3

Ook in Play-off 1 blijft Gillet trouw aan zijn 4-3-3-concept. “Dat zorgt voor herkenbare patronen, al kregen Sadiki en Engwanda tegen Lierse op het middenveld wel een iets defensievere rol. We hebben uiteraard nog veel marge om vooruitgang te maken. Vergeet niet dat onze Futures dit seizoen voor het eerst geconfronteerd werden met profvoetbal op dit niveau. Ik pleit dan ook voor een positieve benadering. Club NXT zit in hetzelfde traject en ik kijk dan ook uit naar de komende confrontatie.”