Items van Britta Cloetens gevonden tijdens nieuwe zoekactie op plaats waar lichaam gevonden werd

Het stoffelijk overschot van Cloetens werd in december vorig jaar gevonden in het bos in kwestie, en werd onlangs dankzij DNA-onderzoek geïdentificeerd. Cloetens werd bijna 12 jaar geleden vermoord door Tijl Teckmans nadat ze de garage in Wilrijk waar hij werkte bezocht.

Teckmans bekende in de loop van het onderzoek de feiten, maar stelde zich niet meer te kunnen herinneren waar hij precies het lichaam dumpte. Hij werd in 2015 voor de moord veroordeeld tot een celstraf van 30 jaar.

Woensdag is er volgens het parket voor de volledigheid met specialisten verder gezocht op de plaats waar de lichaamsresten eerder werden gevonden. Daarbij zijn nog enkele items gevonden.

