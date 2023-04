Elektrificatie van Belgisch wagenpark gaat snel: marktaandeel bij nieuwe wagens stijgt tot 4 op 10

De elektrificatie van het Belgische wagenpark gaat snel vooruit. In het eerste kwartaal is al vier op tien van de nieuw ingeschreven wagens geëlektrificeerd (hybride of volledig elektrisch), zo blijkt uit het kwartaaloverzicht van sectororganisatie Febiac. Vorig jaar vertegenwoordigden geëlektrificeerde wagens nog ruim een derde van de nieuwe inschrijvingen, in 2021 een vierde. De 100 procent elektrische wagens hebben in de eerste drie maanden voor het eerst de kaap van 15 procent marktaandeel overschreden.