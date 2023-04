Jimmy Coenraets beseft dat vrouwen van OHL alweer voor lastige match staan: “Standard uit wordt een heel andere klus dan Standard thuis”

“Er is een hemelsbreed verschil tussen Standard thuis en Standard uit”, zegt Coenraets. “Wij moeten het vooral van verzorgde combinaties hebben, terwijl de Luikse vrouwen teren op inzet en vechtvoetbal. En ja, dat ligt ons niet meteen. Daarom dat ik afgelopen zaterdag Ella Van Kerkhoven in de ploeg bracht. Zij brengt altijd rust in de ploeg, trekt tegenstanders naar zich toe en legt de bal goed opzij. Bovendien is ze kopbalsterk. Zaterdag deed ze het allemaal en dankzij haar hattrick stonden we na minder dan een halfuur op een 3-0-voorsprong. Het was ook niet toevallig dat we scoorden op stilstaande fase. We hadden er vrijdag nog extra op getraind en wisten dat dat weleens belangrijk kon zijn tegen een Standard dat sowieso weinig speelruimte en doelkansen weggeeft. Laten we hopen dat ze zaterdag voor één keer wel bezondigen.”

Eurlings geschorst

Wel een aderlating voor OHL: Coenraets moet in Luik twee belangrijke pionnen missen. Hannah Eurlings pakte vorige zaterdag geel en is daardoor geschorst. “Voor die positie beschik ik nog over twee evenwaardige speelsters. Het wegvallen van Estée Cattoor is lastiger op te vangen. Zij is zoals geweten de rest van het jaar out, waardoor het puzzelen wordt. Hoe dan ook zullen we een oplossing moeten vinden. Komt daar ook nog de staat van het veld in Luik bij. Wij zijn Den Dreef gewoon, dat is een heerlijke grasmat, perfect voor combinatievoetbal. Het veld van Standard is kwalitatief wat minder. Of ik liever had gehad dat Genk vorige week punten had gepakt tegen Anderlecht? Natuurlijk, maar ik hou enkel rekening met onszelf. Je kan altijd hopen dat Anderlecht tegen Genk of tegen wie dan ook een misstap begaat, we zullen het toch vooral zelf moeten doen.”