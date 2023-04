Drie ploegen in Europese halve finale of niet, met de kalender van de play-offs wordt niet geschoven

Vanavond strijden met Union, Anderlecht en AA Gent drie ploegen om een Europese halve finale. Als een van onze Belgische clubs doorstoot, wacht hen een bijzonder drukke voetbalkalender in mei. De halve finales van de Europa League en van de Conference League worden immers op 11 en 18 mei afgewerkt. Dat is pal in het midden van de play-offs in België, maar schuiven met de kalender is geen optie.