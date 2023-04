Nederlandse verpleegkundige (30) opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij dood patiënten

Een 30-jarige man is aangehouden omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij het overlijden van patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in het Nederlandse Assen (WZA), ten tijde van de coronapandemie. De man was in die tijd verpleegkundige in het ziekenhuis, meldt het Openbaar Ministerie. Hoeveel mensen zijn overleden zegt het OM niet, alleen dat het om “meerdere patiënten” gaat. De voorvallen hadden plaats op de corona-afdeling, aldus het ziekenhuis.