Schoolbegeleiders veroordeeld tot celstraffen met uitstel na verdrinking van 4-jarige Kurtis tijdens klasuitstap

De jongen verdronk in de vijver aan het kasteel. — © Rudy De Caluwé/if

Op het proces rond de dood van de 4-jarige Kurtis Best heeft de Brusselse correctionele rechtbank vier schoolbegeleiders veroordeeld tot celstraffen van 6 tot 12 maanden met uitstel. De kleuter verdronk in 2018 tijdens een schooluitstap in de vijver van het Kasteel van Gaasbeek. Volgens de rechter zijn de beklaagden verantwoordelijk voor het overlijden van de jongen door een gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid.

Het drama speelde zich af tijdens een uitstap van de Anderlechtse basisschool Les Petits Goujons. Rond het middaguur ontsnapte de 4-jarige Kurtis Best aan de aandacht van de begeleiders en tuimelde hij in de vijver op het domein van het Kasteel van Gaasbeek.

De kleuter werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij twee maanden in een coma lag. Nadien werd de jongen overgebracht naar een gespecialiseerd revalidatiecentrum, waar hij in oktober 2020 overleed.

Geseponeerd

Meteen na de feiten had het parket van Halle-Vilvoorde een onderzoek geopend naar de omstandigheden waarin de jongen was komen te overlijden, maar het dossier werd snel geseponeerd omdat er geen sprake zou zijn geweest van een misdrijf. De familie van het slachtoffer pikte dat niet en stelde zich burgerlijke partij, waarop het onderzoek werd heropend. Dat leidde uiteindelijk tot de vervolging van vier schoolbegeleiders die aanwezig waren in Gaasbeek toen het kind verdronk.

Het parket was van mening dat de beklaagden verantwoordelijk waren voor de dood van de jongen door een gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid. Maar op de zitting vorderde de substituut-procureur enkel een opschorting van straf tegen de vier schoolbegeleiders. “Bij dit soort drama’s is het een complexe zaak om de precieze verantwoordelijkheid te bepalen”, klonk het.

Straffen met uitstel

De rechtbank zag dat anders en legde de drie schoolbegeleiders een celstraf van 6 maanden met uitstel op. Het vierde personeelslid van de basisschool kreeg 12 maanden cel met uitstel. Volgens de rechtbank waren de beklaagden niet oplettend genoeg geweest en hadden ze sneller moeten beslissen om de kinderen weg van de vijver te halen.

