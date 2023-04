Ikea pompt 2 miljard in Amerikaanse groei

Ingka, dat de overgrote meerderheid van de winkels van het Zweedse meubelmerk Ikea uitbaat, investeert in drie jaar 2 miljard euro in de Verenigde Staten. Het gaat om de grootste investering die de groep ooit deed in het land.

In de komende jaren wil Ingka acht nieuwe volwaardige winkels openen, net als negen ‘plan- en bestelpunten’. Die laatste zijn kleinere vestigingen waar klanten samen met Ikea-personeel onder andere keukens en slaapkamers kunnen ontwerpen en bestellen. Daarmee zal Ingka naar eigen zeggen 2.000 jobs creëren.

De nieuwe winkels komen er boven op nieuwe locaties die Ikea eerder al aankondigde. Het gaat om vestigingen in San Francisco (Californië) en Arlington (Virginia) die in de zomer de deuren openen. Voorts zal Ingka ook bestaande Ikea-winkels in de VS een opknapbeurt geven. De moderniseringen zijn vooral gericht op het vergroten van de capaciteit voor onlinebestellingen en leveringen.

“De VS zijn een van onze belangrijkste markten en we zien er eindeloze kansen om te groeien”, aldus operationeel directeur van Ingka, Tolga Öncü. Volgens hem bestrijken de investeringen het hele land, maar zal er extra aandacht zijn voor het zuiden.

Ikea is sinds 1985 actief in de VS en beschikt er momenteel over 51 winkels en twee plan- en bestelpunten. De meubelketen heeft er 16.600 werknemers.

Ingka boekte in 2022 een omzet van 42 miljard euro, bijna 6 procent meer dan in 2021. De VS zijn goed voor 14 procent van de inkomsten en zijn daarmee het tweede land na Duitsland (14,4 procent).